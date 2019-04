Buch von Ex-Microsoft-Managerin 30. April 2019 05:30; Akt: 30.04.2019 07:15 Print

Was Melinda Gates an Ehemann Bill nervte

Melinda Gates, ehemalige Topmanagerin und Ehefrau von Microsoft-Gründer Bill Gates, will in ihrem neuen Buch Frauen Mut machen und packt aus, was sie anfangs an Bill nervte.