Wendlers Tochter Adeline sorgt sich um ihre Mutter

Am 26. Februar wurde Adeline Norberg 17 Jahre alt. Zum ersten Mal feierte sie ihren Geburtstag nicht mit beiden Elternteilen zusammen. Schließlich hat Adelines Vater Michael Wendler (46) ja schon eine Neue – und die ist gerade mal ein Jahr älter als der Spross des Schlagerstars.

Michael Wendler und Laura Müller

Es ist manchmal schwer

In der jüngsten Folge von "Goodbye Deutschland" (am 8. April auf VOX ausgestrahlt) verriet Adeline (via "Gala"), dass es nicht immer leicht ist, mit der neuen Situation zurechtzukommen. "Man sieht immer nur eine Seite des Elternteils und die andere weniger", so die 17-Jährige. "Und weil ich bei meinem Papa lebe, ist es manchmal schwer, etwas mit meiner Mama zu machen."

An ihrem Geburtstag bedeutete das: Tagsüber mit dem Papa und seiner Flamme Laura die Torte anschneiden, abends dann Mama Claudia Norberg (48) besuchen. Sorgen macht sich Adeline vor allem um das Liebesglück ihrer Mutter.

"Meine Mama ist so eine starke Frau, die kriegt alles alleine hin. Aber trotzdem tut es mir leid, dass mein Papa schon wieder eine neue Freundin hat, aber meine Mama hat noch keinen neuen Gefährten."

Michael Wendler

Doppelt feiern? Wo ist das Problem?

Michael Wendler ortet keinen Kummer bei seiner Tochter: "Es ist der erste Geburtstag von Adeline, meiner Tochter, den wir als Familie nicht zusammen feiern. Aber Adeline feiert erst mit uns und dann mit ihrer Mutter. Ist ja jetzt auch nicht das Schlechteste."

