Wird Bieber doch Papa? Hailey im Babyfieber

Seit Oktober 2018 sind Justin Bieber und Hailey Baldwin verheiratet. Folgt jetzt mit einem Baby die Krönung des jungen Familienglücks?

Umfrage Glaubst du, dass Justin Bieber mit Hailey glücklich ist? Nein, das ist alles nur Show. Justin und Selena werden bestimmt irgendwann wieder zueinander finden. 39 % 39 % Ja. Justin hat bestimmt noch Gefühle für Selena. Aber Hailey ist seine große Liebe. 35 % 35 % Nein, glaub ich nicht. Er wird sich bestimmt bald von Hailey trennen und dann vielleicht eine andere heiraten. 26 % 26 % Insgesamt 588 Teilnehmer

Die Gerüchteküche brodelt diesbezüglich ja schon länger, nun wurde sie aber von einem Insta-Kommentar von Justins Angetrauter erneut entfacht.

Ein Foto von Kylie Jenners Baby Stormi hatte das 22-jährige Model wohl so sehr berührt, dass sie ganz im Babyfieber gefangen ist. So schrieb sie unter den Beitrag: "Bitte hört auf, mir so ein Babyfieber zu machen. Sie ist die Süßeste!"

Dieser Kommentar blieb natürlich nicht ungesehen und so bekam Hailey in kürzester Zeit nicht nur mehrere tausende Likes, sondern auch ihre Fans meldeten sich zahlreich zu Wort. Diese fordern die hübsche Blondine auf, nachzuziehen. Challenge accepted?

(red)