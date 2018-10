Lenny Kravitz' Tochter hat sich verlobt

Die 29-jährige Schauspielerin Zoë Kravitz und ihr Freund Karl Glusman, mit dem sie seit zwei Jahren zusammen ist, wollen sich bald das Ja-Wort geben, wie sie dem "Rolling Stone"-Magazin verriet. Das Paar hatte sich durch gemeinsame Freunde kennengelernt.

Dem "Rolling Stone"-Magazin sagte die Tochter von Musiker Lenny Kravitz: "Ich bin verlobt. Ich habe es noch niemandem gesagt - ich meine, ich habe es der Welt noch nicht gesagt. Ich wollte es privat halten."

Heiratsantrag im Wohnzimmer

Kravitz verriet, dass Glusman ihr eigentlich während eines romantischen Trips nach Paris einen Antrag machen wollte. Allerdings sei die Arbeit dazwischen gekommen und deshalb sei er einfach bei ihr Zuhause auf die Knie gegangen.

"Ich trug Jogginghosen", erinnerte sich Zoe. "Ich glaube, ich war ein wenig angetrunken. Ich konnte fühlen, wie schnell sein Herz schlug - ich sagte 'Baby, geht's dir gut?' Ich machte mir Sorgen um ihn!"

Als ihr Freund dann vor ihr auf die Knie ging, nahm Zoë an, er würde sich bloß strecken, um seinen Herzschlag wieder zu verlangsamen. Dann habe er allerdings eine Ringschachtel hervorgeholt. Sie erzählte weiter: "Er hat es absolut geschafft. Und ich liebe es, dass es nicht dieser ausgeklügelte Plan mit Paris war. Es war zuhause, in Jogginghosen."

"Ich kann 100 Prozent so sein, wie man sich fühlt"

Die "Mad Max: Fury Road"-Schauspielerin gab auch zu, dass sie liebend gerne Zeit mit ihrem Verlobten verbringt, weil sie bei ihm ganz sie selbst sein kann und sich "entspannt". "Ich kann mein komischstes Ich bei ihm sein", erläuterte sie dem Magazin. "Es ist so entspannend, von jemandem umgeben zu sein, bei dem man 100 Prozent so sein kann, wie man sich fühlt."

