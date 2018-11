Das sind die 10 heißesten Junggesellen Hollywoods

Das "People"-Magazin hat die zehn heißesten Junggesellen gekürt. Von einigen Newcomern wird man in den nächsten Jahren noch viel hören und hoffentlich noch mehr sehen. Dazwischen sind altbekannte Gesichter, die (wieder) frei sind.

Einige wissen, dass ihr Kapital auch ihr Körper ist und zeigen gern durchtrainierte Bäuche und gestählte Oberarme.

Falls Sie Ihren Brief ans Christkind noch nicht geschrieben haben, in der Fotoshow oben haben wir Anregungen, die sich auf jedem Wunschzettel gut machen würden. Und wer die Herren nicht selbst haben möchte, könnte sich zumindest wünschen, so auszusehen.

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)