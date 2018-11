Flirten, fummeln, Hotel: Kate Beckinsales Neuer

Seine Zeit in L.A. nutzt der 30-jährige Comedian Jack Whitehall, um den Kontakt mit anderen Briten zu vertiefen. Das klappte bei einer Engländerin besonders gut.

Kate Beckinsale lebt seit Jahren in den USA. Die 45-Jährige Underworld-Vampirprinzessin lässt seit sie sich 2016 von Regisseur-Ehemann Len Wiseman getrennt lässt seither nichts anbrennen.

Im Sommer turtelte sie von Juni bis August heftigst mit einem 21-Jährigen. Matt Rife sei witzig gewesen, erzählten Freunde. Dass der Standup-Comedian außerdem ein ausgeprägtes Sixpack und das Gesicht eines Engerls hatte, hat sicher nicht geschadet.

Wenig überraschend war der Boytoy bald Geschichte. Jetzt hat Kate den nächsten Komiker an der Hand - und er hat seine Hand an ihr.

Fummeln, knutschen, dann ab ins Hotel

Am Wochenende saßen die beiden eng aneinander geschmiegt bis 3 Uhr früh im Blind Dragon Nightclub. Es wurde gelacht, es wurde gefummelt und dann probierte Kate ihre besten Halsbeißer-Moves aus "Underworld" an ihm aus - zumindest sah es auf den Fotos (siehe Fotoshow oben) so aus.

In den frühen Morgenstunden hängte das Briten-Pärchen ihre Freunde ab und verzog sich gemeinsam ins Hotel. Wo treffen sich zwei Briten für ein Schäferstündchen? Natürlich im "The London Hotel".

Happy End im Hotel

Kate überließ in Overknee-Boots und Spitzenstrümpfen, kombiniert mit einem Ultraminirock nicht viel der Fantasie. Zumindest an diesem Abend dürfte die Briten-Romanze ein Happy End gehabt haben.

Lustig ist das neue sexy

In England ist Jack Whitehall (30) einer der angesagtesten Comedians und darf auch im TV auftrumpfen. Jetzt will er in Hollywood durchstarten. Im "Nussknacker" bekam er bereits eine (kleinere) Rolle als Harlequin in roter Uniform und ebensolcher Perücke.





