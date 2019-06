"Ich kandidiere" 12. Juni 2019 15:18; Akt: 12.06.2019 15:18 Print

"Jep", Sigi Maurer will zurück ins Parlament

Sigi Maurer will zurück in den Nationalrat. Am Mittwoch bestätigte sie, dass sie sich um einen der Grünen Listenplätze bemühen will.