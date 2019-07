ÖVP-Chef Kurz wanderte mit 800 Unterstützern

ÖVP-Chef Sebastian Kurz wandert wieder durch die österreichischen Berge. Das macht er natürlich nicht nur zum Spaß sondern hat dabei wieder Hunderte Unterstützer und Fans dabei – wie schon im Wahlkampf 2017.

Auch einige ÖVP-Parteigranden waren mit von der Partie: ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer war ebenso in die Wanderschuhe geschlüpft wie der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter und die ehemalige Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck.

Von Seefeld in Tirol aus startete Kurz mit laut ÖVP 800 Begleitern auf die Rosshütte in rund 1.760 Metern Höhe. "Es ist schön zu sehen, dass trotz des unsicheren Wetters heute so viele Menschen zur Rosshütte gekommen sind. Das gibt uns Kraft und Rückenwind für die nächsten Monate", sagte der ÖVP-Chef.



