ÖVP-Verein aus Ibiza-Ermittlung wurde gelöscht

Zwei Wochen nachdem der ÖVP-nahe "Heimatverein Pro Patria - Für Niederösterreich" der Öffentlichkeit bekannt wurde, wurde er auch schon wieder aufgelöst. Wie die APA am Donnerstag berichtet, wurde er am 18. Juni aufgelöst.

Bekannt aus BVT und Ibiza

Erstmals gehört haben wir von dem Verein im Zuge der BVT-Affäre, später fand er Erwähnung in den Ermittlungen zum Ibiza-Video. Kassier des Vereins war zwei Jahre lang der Wiener ÖVP-Chef und Ex-Minister Gernot Blümel.

Zudem sollen mehrere Mitarbeiter des BVT dort Mitglied gewesen sein. Während dem dazugehörigen U-Ausschuss darauf angesprochen, gaben sie es nur widerwillig zu. Der Spionageabwehrchef Bernhard P., der als Obmann fungierte, sagte im U-Ausschuss, dass der Verein schon länger nicht mehr aktiv gewesen sei und dass es keine Geldflüsse gegeben habe.

Ibiza-Ermittlungen

Zwei Wochen nachdem der Verein im BVT-U-Ausschuss thematisiert wurde, wurde er aus dem Vereinsregister gelöscht. Das war am 18. Juni. Die Behörden haben den Verein dennoch in die Ermittlungen zur Ibiza-Causa aufgenommen - so wie auch vier weitere ÖVP-nahe Vereine.

Zusätzlich werden sechs FPÖ-nahe Vereine geprüft und zwei, die von den Ermittlern als SPÖ-nahe eingestuft wurden. Für ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer unverständlich, er wundert sich, dass von der Staatsanwaltschaft nicht alle bekannten SPÖ-Vereine unter die Lupe genommen werden.

"Rotes Geständnis"

Als "rotes Geständnis" stuft er ein, dass die SPÖ kürzlich Geld an den Verein Wiener Kulturservice (ebenfalls in den Ibiza-Ermittlungen enthalten) zurückgezahlt hat. Ein Rechnungshof-Rohbericht war zu dem Schluss gekommen, dass über den Verein (der auch das Donauinselfest veranstaltet) Gelder für Parteiwerbung ausgegeben wurden.

"Unverzüglich" habe man dieses Geld zurückerstattet, betont man bei der SPÖ. ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer sieht darin "ein eindeutiges Geständnis und vermutlich nur die Spitze des Esibergs".

