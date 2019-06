ÖVP kündigt neues Pflegemodell an

Die ÖVP kündigt für Montag eine Pressekonferenz zum Thema Pflege an. Weil in Österreich zur Zeit rund 1,4 Millionen Menschen vom Thema "Pflege und Betreeung" betroffen sind – etwas mehr als 450.000 Menschen beziehen Pflegegeld und rund 950.000 Menschen sind an der Pflege einer Person im Familienkreis beteiligt – präsentiert die ÖVP am Montag ihr neues Modell.

Allzu viele Details sind noch nicht bekannft. Feststeht, dass Sebastian Kurz zusammen mit Juliane Bogner-Strauß und Ingrid Korosek am Montag einen 7-Punkte-Plan präsentieren werden. Als Kernstück wurde schon jetzt bekannt, dass sich die ÖVP für eine Pflegeversicherung – neben der Kranken-, Pensions-, Unfall- und Arbeitslosenversicherung – als fünfte Säule der Sozialversicherung einsetzen will.

Wichtigstes Thema ist freilich die Finanzierung von Pflege. Die ÖVP kündigt an, die Finanzierung ihres neuen Modells nicht durch eine Steuererhöhung, sondern einer "Bündelung und Neuorganisation aus bestehenden Steuern und Abgaben" bewerkstelligen zu wollen.

