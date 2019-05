ÖVP schickt Karas und Edstadler zu ORF-Duellen

Staatssekretärin Karoline Edtstadler hätte schon am vergangenen Mittwoch am Küniglberg diskutieren sollen. Die ÖVP entschied sich kurzfristig um. So duellierte sich Othmar Karas mit Claudia Gamon (Neos) und Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt).

Umfrage Wem geben Sie bei der EU-Wahl 2019 Ihre Stimme? ÖVP

SPÖ

FPÖ

NEOS

Grüne

JETZT

KPÖ Plus

Ich gehe nicht zur Wahl/ bin nicht wahlberechtigt

War die Partei dabei mit seiner Performance nicht zufrieden? Oder ist es ein taktischer Schachzug für die deutlich wichtigeren Duelle gegen Werner Kogler (Grüne), Harald Vilimsky (FPÖ) und Andreas Schieder (SPÖ)?

Jedenfalls kommt neben Karas jetzt auch Edtstadler tatsächlich zum Einsatz. Wer in welchem Duell antritt, entscheidet sich kurzfristig, heißt es von der ÖVP.

Das ist möglich: Der ORF erlaubt einen "Joker". Mit der Doppelbesetzung hält die ÖVP auch die schriftliche Zusage ein, dass Karas diskutiert. Wahrscheinlichste Variante: Edtstadler tritt gegen Vilimsky an. So käme es nicht zu Reibereien zwischen Kandidaten der Regierungsparteien. Die wären bei Karas gegen Vilimsky vorprogrammiert. Der ORF hätte jedenfalls ein Highlight weniger …

Die Bilder des Tages >>>

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(R. Zwickelsdorfer)