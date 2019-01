Österreichs Frauenmörder seien "Nachahmungstäter"

Schon bei der Präsentation der Pläne der Regierung zu mehr Frauensicherheit in Österreich fiel Karoline Edtstadler mit einer Aussage aus: Die Staatssekretärin im Innenministerium deutet offen bei den Frauenmorden an, dass "hier auch Nachahmungstäter am Werk sind, Menschen, die sich in dieser schrecklichen Wertehaltung bestärkt fühlen". Auch am Sonntag legte Edstadler im ORF in "Im Zentrum" nach.

Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP). (Bild: BMI/Alexander Tuma) Die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler (ÖVP). (Bild: BMI/Alexander Tuma) Bildstrecken Mord in Tulln

"Man gewinnt den Eindruck, dass hier Nachahmungs-täter am Werk sind... Offensichtlich ist die Hemmung, gegen Frauen vorzugehen, bis hin zum Mord, gesunken"

Während die ÖVP-Frau von einer "nie da gewesenen Serie" sprach, gab sie an, dass es es in Österreich "noch kaum" patriarchale Strukturen gebe. Die seien offenbar, wie Edtstadler bereits bei der Sicherheitspräsentation erklärt hatte, mit den Migrationsströmen samt "Haltungen wie Antisemitismus und radikaler Islamismus importiert" worden, "verbunden mit einem Frauenbild, das von uns ganz klar abgelehnt wird, das mit unserer Wertehaltung nichts zu tun hat". (Siehe im Video oben ab Minute 36).

Die Frau werde "vom Subjekt zum Objekt" gemacht, so Edtstadler. Fassungslos wirkte Moderatorin Claudia Reiterer, die nachfragte, ob die Staatssekräterin die Aussage ernst meine. Sie hatte nämlich gesagt: "Man gewinnt den Eindruck, dass hier Nachahmungstäter am Wort (sic) sind, Menschen, die sich in dieser schrecklichen Wertehaltung wohl bestätigt fühlen. Offensichtlich ist die Hemmung, gegen Frauen vorzugehen, bis hin zum Mord, gesunken". Ob Edtstadler österreichische Mörder als "Nachahmungstäter" von Ausländern sehen würde, wollte Reiterer wissen.

"Hitler, Fritzl, Priklopil, Elfriede Blauensteiner. Schuld sind die Flüchtlinge und die Willkommensklatscher. Das wird man ja noch sagen dürfen."

"Meinen Sie das ernst, dass ein Österreicher eine Frau ermordet, weil Flüchtlinge hier sind?", fragte Reiterer. Edtstadtler versuchte, dies durch psychologische und kriminologische Erkenntnisse zu untermauern. Fassungslos blieb das Publikum zurück: "Und wer warnt die Flüchtlinge vor offensichtlich ansteckendem galoppierenden Wahnsinn in Österreich?", "Rechtsextremisten brauchen die Rolle des bedrängten Opfers das sich wehrt als Legitimation. 'Weil Ausländer mehr Gewalt ins Land bringen dürfen wir gegen Gesetze verstoßen' ist die Devise" und "Hitler, Fritzl, Priklopil, Elfriede Blauensteiner. Schuld sind die Flüchtlinge und die Willkommensklatscher. Das wird man ja noch sagen dürfen. Österreich 2019" sind einige der Kommentare auf Twitter.

