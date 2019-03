Unerfahrene Lehrer 28. März 2019 05:31; Akt: 28.03.2019 07:01 Print

17 Prozent der Schüler in Ganztagsschulen

Welche Kinder gehen in Österreich in die Nachmittagsbetreuung? Das zeigt der Bildungsbericht 2018 am Beispiel der 4. Klasse Volksschule.