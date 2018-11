Ab Jänner darf Ihr Auto selbstständig einparken

Geht es nach dem Verkehrsministerium, wird es eine Novelle des Verordnung zum automatisierten Fahren in Österreich geben, berichtet der "ORF". Die Novelle wurde bereits in Begutachtung geschickt. Sie besagt, dass ab 2019 es Autofahrern ermöglicht wird, autonome Fahrzeuge beim Parken oder entsprechende Einparkhilfen zu nutzen, ohne im Fahrzeug sitzen zu müssen.

Umfrage Was halten Sie von selbstfahrenden Autos? Das ist die Zukunft: Bequem und sicher.

Ich kann mir nicht vorstellen, dass das je funktioniert.

Völlig unnötig. In meinem Auto gebe nur ich Gas und kein Computer.

Voraussetzung für den Einsatz ist, dass das Parksystem in keinem Augenblick des Parkvorgangs auf eine Reaktion des Fahrers angewiesen ist. Bisher war es auch mit automatischen Parksystemen notwendig, im Fahrersitz Platz zu nehmen und mindestens eine Hand am Lenkrad zu halten. Ab Jänner muss der Lenker dann aber nur mehr "in Sichtweite" des einparkenden Fahrzeugs sein.

Konkret heißt es im Gesetzestext: "Solange das System aktiviert ist, ist der Lenker von den Verpflichtungen, den Lenkerplatz einzunehmen und die Lenkvorrichtung während des Fahrens mit mindestens einer Hand festzuhalten, enthoben." Außerdem soll es erlaubt werden, auf der Autobahn autonomes Fahren mit Spurhaltung zu nutzen. Damit wäre ein Grundstein für das komplett selbstständige Fahren von Autos in Österreich gelegt.

Erste Probefahrt mit autonomen E-Bussen

(rfi)