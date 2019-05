Die EU-Kandidaten im 11-Fragen-Check

Vor der EU-Wahl hat "Heute.at" die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten zum Interview vor die Backsteinwand gebeten. Was die Politikerinnen an Österreich stört, ob sie schon einmal gekifft haben und vieles mehr verraten sie in unserer Interview-Serie. Alle 11-Fragen-Interviews zum Nachschauen:

Harald Vilimsky (FPÖ): "Fahre wegen Pöblern nicht mit Öffis"





Karoline Edtstadler (ÖVP): "Heute muss man keine Feministin sein"

Andreas Schieder (SPÖ): "Ich würde keine Rolex tragen"

Claudia Gamon (Neos): "Macho-Dichte in der Politik ist sehr hoch"

Werner Kogler (Grüne): "Raunzerei stört mich an Österreich"

Marion Krainer (1Europa/Jetzt): "Meine Normalität ist politisch unkorrekt"

(jbu)