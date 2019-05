Am Montag startet die heurige Zentralmatura

Am Montag beginnt die heurige Zentralmatura. Den Anfang bilden die Minderheitensprachen und Spanisch, am Mittwoch folgt die für viele gefürchtete Mathe-Matura. Ihr Format sei jedoch überarbeitet worden. Bildunsminister Heinz Faßmann (ÖVP) warnt dennoch vor Spekulationen.

"Sie wird nicht leichter"



2018 waren in Mathe an den AHS rund 22 Prozent der schriftlichen Prüfungen negativ ausgefallen, an den BHS waren es 19 Prozent - also ein gutes Fünftel. Leichter soll sie deshalb aber nicht werden, mahnen Kurt Scholz, Leiter des Forums Zentralmatura und Faßmann am Freitag bei einer Pressekonferenz.

"Im Vorjahr war es schwierig, heuer wird es deshalb leichter - vor dieser Spekulation muss ich warnen", so Scholz. Auch Faßmann ließ mit einer "schlechten Nachricht" aufhorchen: "Ich muss all jene enttäuschen, die glauben, dass die Matura leichter wird. Das wird sie nicht."

Dafür "verständlicher und fairer"



Allerdings soll sie "verständlicher und fairer" gestaltet sein. Laut Scholz habe es Änderungen bei der Verständlichkeit der Texte gegeben. "Wenn es sprachliche Fallen gegeben hat, werden sich diese nach menschlichem Ermessen nicht wiederholen."

Schüler der AHS können dennoch aufatmen, denn die Zeiteinteilung der aus zwei Blöcken bestehenden Matura wird gelockert. Während man bisher die Blöcke nacheinander abgeben musste, werden nun beide Aufgabenteile gleichzeitig zu Beginn ausgeteilt und können die vollen viereinhalb Stunden bearbeitet werden.

Neues Punktesystem



Weiters gibt es nun auch die Möglichkeit, halbe Punkte zu holen. Bisher gab es nur für die vollständig korrekte Lösung einen vollen Punkt und sonst keinen. Zur Aufsicht in den Klassen merkte Scholz an, dass diese nicht mehr von fachfremden Lehrern, sondern vom Klassen- oder einem anderen Fachlehrer geführt werden soll.

Auch der Bewertungsschlüssel wird geändert: Für einen Vierer brauchte man bisher 16 Punkte im Grundlagenteil, im zweiten Teil konnten vereinzelte Bonuspunkte gesammelt werden. Nun sollen insgesamt 24 Punkte aus beiden Teilen für ein Genügend ausreichen. Insgesamt treten rund 45.000 Schülerinnen zur heurigen Matura an.

