Anwalt Lansky verzichtet auf Klage gegen Kurz

Sebastian Kurz hat es am Montag noch gehofft, mittlerweile ist es bestätigt: Von Rechtsanwalt Gabriel Lansky muss er keine Klage mehr fürchten.

Kurz habe ihm versprochen, das in Zukunft nicht mehr zu machen. Das reicht Lansky, er wird nicht klagen.

Was genau hat Kurz gesagt? Kurz hatte behauptet, Lanskys Kanzlei sei in die Erstellung des Ibiza-Videos involviert gewesen. Ursprünglich wollte der Anwalt den ehemaligen Bundeskanzler deshalb auf Üble Nachrede klagen.

Gespräch am Sonntag

Lansky habe am Sonntag mit Kurz gesprochen, heißt es: "Ich habe Herrn Kurz wahrheitsgemäß berichtet, dass Rechtsanwalt M., gegen den Ermittlungen laufen, seit über 15 Jahren nicht mehr in unserer Kanzlei tätig ist und wir in keiner wie auch immer gearteten Weise mit der Ibiza-Affäre zu tun hatten", schreibt Lansky in einer Aussendung.

Erst am Montag hat Kurz eine juristische Niederlage einstecken müssen. Das Handelsgericht hat eine einstweilige Verfügung gegen ihn erlassen. Er darf die SPÖ nicht mehr in Sachen Ibiza beschuldigen. Lesen Sie hier mehr dazu!

