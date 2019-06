In letzter Sekunde 04. Juni 2019 09:43; Akt: 04.06.2019 09:52 Print

Das ist Faßmanns letzter Beschluss als Minister

In letzter Sekunde, kann man sagen. Am Tag, an dem er seines Amtes enthoben wurde, legte Bildungsminister Faßmann noch Maturatermine fest.