Brandstätter bekommt Neos-"Wildcard"

von R. Zwickelsdorfer - Sein Bewerbungsschreiben in Buchform über Türkis-Blau war also erfolgreich: Neos-Chefin Meinl-Reisinger präsentierte am 25.7 Ex-"Kurier"-Chef Brandstätter als Quereinsteiger auf der pinken Liste.