Brigitte Bierlein hat heute einen runden Geburtstag

Zu diesem runden Geburtstag gibt es einen prominenten Gratulanten. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach der Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein seine Glückwünsche zu ihrem 70. Geburtstag auf Twitter aus:

"Ich wünsche Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein alles Gute zum runden 70. Geburtstag! Sie dient der Republik Österreich und unserer Demokratie gerade jetzt in dieser außergewöhnlichen Phase nach ihrem besten Wissen und Gewissen", schrieb er.

Private Feier

Große Feier wird es aber keine geben, Angaben ihres Sprechers zufolge feierte Bierlein bereits am Montag in kleiner Runde.

Bierlein wurde am 25. Juni 1949 in Wien geboren und war vor ihrer derzeitigen Tätigkeit als Übergangs-Kanzlerin Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Aus diesem Amt wäre sie aufgrund der geltenden Altersgrenze für Höchstrichter (70 Jahre) am Ende des Jahres ausgeschieden.

Fast die Älteste

Sie ist nicht nur die erste Frau, die als Bundeskanzlerin angelobt wird, sondern mit ihren damals 69 Jahren auch die Person mit dem höchsten Amtsantrittsalter.

Nur zwei Bundeskanzler waren während der Amtszeit älter als sie: Karl Renner mit 75 Jahren und Bruno Kreisky mit 72 Jahren.

(csc)