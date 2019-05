Schildertausch-Aktion 12. Mai 2019 20:08; Akt: 12.05.2019 20:08 Print

Bundeskanzleramt wurde zum "Armutskanzleramt"

SOS Mitmensch hat am Sonntag aus Protest gegen die Kürzung der Sozialhilfe das Bundeskanzleramt in Wien umbenannt. In "Armutskanzleramt".