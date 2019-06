Bierlein holt Kabinetts-Spitze und neuen Sprecher

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein hat am Freitag drei Personalentscheidungen öffentlich gemacht.

Umfrage Sind Sie zufrieden, dass Brigitte Bierlein Kanzlerin ist? Sehr zufrieden.

Eher zufrieden.

Eher unzufrieden.

Sehr unzufrieden.

Das kann ich nicht beurteilen.

Botschafter Thomas Oberreiter wird demnach ihr Kabinettschef. Er war bisher Stellvertretender Ständiger Vertreter bei der EU. Sein Stellvertreter wird der Rechtsanwalt Felix Ehrnhöfer, der acht Jahre Generalsekretär der Bundeskammer der Architekten und Ingenieure und zwischen 1991 und 2005 Klubdirektor im Parlament war.

Neuer Regierungssprecher

Das Amt des Regierungssprechers wird neu besetzt. Alexander Winterstein, bisheriger stellvertretender Chefsprecher der Europäischen Kommission, folgt dem Diplomaten Peter Launsky-Tieffenthal.

In einer Aussendung dankt die Kanzlerin Launsky-Tieffenthal für seinen Dienst und unterstreicht, "dass der Herr Botschafter auch in Zukunft in wichtiger Funktion im Haus tätig sein wird".

Die Bilder des Tages

(lu)