Van der Bellen erhält Ehrenbürgerschaft

Am 29. August 2018 hatte der Kaunertaler Gemeinderat, Tirol, einstimmig beschlossen, Bundespräsident Alexander Van der Bellen "in Anerkennung und Würdigung seiner starken Verbundenheit zu seiner Heimatgemeinde die Ehrenbürgerschaft zu verleihen", heißt es in einer offiziellen Aussendung der Tiroler Landesregierung am Donnerstag.

Van der Bellen nennt die Gemeinde Kaunertal seine Heimat: "Hier im Kaunertal wurde mir als Flüchtlingskind seit vielen Jahrzehnten eine Heimat geschenkt. Deswegen freue ich mich ganz besonders über diese große Wertschätzung. Ich bedanke mich bei allen Kaunertalerinnen und Kaunertalern: Es ist jedes Mal wieder schön, hier zu sein, es ist schön, einer von euch zu sein!“

Lobende Worte



Lob bekommt Van der Bellen von zahlreichen Politikern, Wissenschaftlern, Vertretern aus der Wirtschaft und anderen Gästen, die dem Ereignis beiwohnten. "Die letzten Tage und Wochen waren politisch gesehen sehr turbulent. Da ist es gut, wenn man jemanden in der Hofburg hat, der die Nerven bewahrt und sich nicht treiben lässt, der mit Lebenserfahrung und politischem Gespür ganz einfach das Richtige tut", ließ Landeshauptmann (LH) Günther Platter die aktuellen Geschehnisse Revue passieren.

"Seine bedachte Vorgehensweise, begleitet von seiner überlegten Kommunikation, haben gezeigt, wie verantwortungsvoll er das Amt des Bundespräsidenten erfüllt und damit auch ein Vorbild für alle politisch Tätigen ist", preist LH-Stellvertreterin Ingrid Felipe den Bundespräsidenten.

Feierlichkeiten



Wie für eine solche Zeremonie üblich, lud Platter zum Empfang, der von der Schützenkompanie und der Musikkapelle Kaunertal unter zahlreichen Fahnenabordnungen durchgeführt wurde. Kinder der Volksschule Feichten unterstützten musikalisch.

"Es erfüllt mich und alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Kaunertal mit besonderem Stolz, unserem Bundespräsidenten heute diese Auszeichnung verleihen zu dürfen. Alexander Van der Bellen ist ein Politiker von internationalem Format, dem aufgrund seines staatsmännischen Agierens Respekt aus allen politischen Lagern gezollt wird. Dabei hat er aber auch nie auf seine Wurzeln vergessen und ist unser bekanntester Botschafter", so Bürgermeister Josef Raich.

