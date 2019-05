Clemens Jabloner ist neuer Vizekanzler

"Das ist für Sie sicher überraschend, für mich ist es das auch", sagte Brigitte Bierlein, nachdem sie Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen zur ersten Bundeskanzlerin Österreichs ernannt hatte.

Umfrage Wie zufrieden sind Sie mit Brigitte Bierlein als Kanzlerin? Sehr zufrieden.

Eher zufrieden.

Eher unzufrieden.

Sehr unzufrieden.

Das kann ich nicht beurteilen.

<<< Alle Infos finden Sie HIER >>>

Das wichtigste Ziel sei es derzeit, durch Beruhigung das wechselseitige Vertrauen aufzubauen. "In Österreich, in Europa und in der Welt", so Bierlein.

Der neue Vizekanzler

Daneben nannte die 69-Jährige auch gleich zwei Namen der Übergangsregierung: Clemens Jabloner, ehemaliger Präsident des Verwaltungsgerichtshofs und nun Professor für Rechtstheorie, wird neuer Vizekanzler und Justizminister.

Jabloner wurde 1948 in Wien geboren und studierte Rechtswissenschaft an der Universität Wien. Nach dem Studium war der 70-Jährige zunächst Vertragsbediensteter im Bundesministerium für soziale Verwaltung.

Von 1978 bis 1991 war er Beamter im Bundeskanzleramt (BKA), zuletzt in der Funktion als Leiter der Sektion Zentrale Personalverwaltung. Im Jahr 1991 wurde er zum Vizepräsidenten und 1993 zum Präsidenten des Verwaltungsgerichtshofes bestellt, diese Funktion übte er bis 2013 aus.

Der neue Außenminister

Neben dem neuen Vizekanzler nannte Brigitte Bierlein auch gleich den Namen des neuen Außen- und Europaministers: Alexander Schallenberg wird diese Funktion übernehmen.

Schallenberg gilt als enger Vertrauter von Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und ist derzeit Leiter der Europasektion im Bundeskanzleramt. Er wird auch gerne als Kommunikationsprofi bezeichnet.

In den nächsten Tagen werde Bierlein weitere Gespräche mit erfahrenen Personen aus der Verwaltung führen, die ebenfalls Teil der Übergangsregierung werden könnten, Namen wurden vorerst aber noch keine genannt.

Brigitte Bierlein

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)