Warum das Rauchverbot in Lokalen trotzdem kommt

Die Klage war durch das Land Wien eingebracht worden, nachdem die damalige türkis-blaue Bundesregierung das Rauchverbot gekippt hatte.

Umfrage Sind Sie für ein absolutes Rauchverbot in der Gastronomie? Ja, unbedingt.

Eher ja.

Nein, es soll so bleiben, wie es jetzt ist.

Jeder Wirt soll sich das selbst aussuchen dürfen.

Ich weiß es nicht.

Verstoß gegen Gleichheitsgrundsatz



Als Hauptargumente für das Verbot von blauem Dunst in Lokalen führte die Stadt einen Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz und die Menschenrechte der Angestellten an, da diese auch als Nichtraucher in Raucherbereichen servieren müssten.

Dem schloss sich das Höchstgericht jedoch nicht an. Gleichheit und Menschenrechte seien durch ein erlaubtes Rauchen nicht gefährdet. Zudem sieht der VfGH "den rechtspolitischen Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers bei der Raucherlaubnis in der Gastronomie" als nicht überschritten an.

Fraktionen wollen Verbot im Nationalrat beschließen



Es sei sogar Aufgabe des Gesetzgebers, die "Freiheit der einen mit der Schutzbedürftigkeit der anderen und mit den öffentlichen Interessen in Einklang zu bringen". Heißt konkret: Getrennte Raucher- und Nichtraucherbereiche sind zulässig.



In einer ersten Reaktion bedauerte Wiens Umweltstadträtin Ulli Sima (SPÖ) die Entscheidung. Lange währt die Raucher-Freude aber nicht, denn im Juli wollen VP, SP, Neos sowie die Liste Jetzt trotz des Urteils im Nationalrat das generelle Rauchverbot beschließen. Die FPÖ ist somit die einzige Fraktion, die sich gegen das Rauchverbot ausspricht. In Kraft treten soll es dann am 1. November.

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: