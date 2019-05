Das sind die 16 kuriosesten EU-Kandidaten

Am 26. Mai wird in allen Mitgliedsstaaten das neue EU-Parlament gewählt. Für Hunderte von Parteien treten in den EU-Ländern Tausende von Kandidaten an. Darunter befinden sich auch einige außergewöhnliche bis skurrile Bewerber.

Wir haben 16 ungewöhnliche EU-Kandidaten gesammelt (siehe Bilderstrecke). Niemand kann eine solche Aufzählung besser anführen als "Lord Buckethead" ("Lord Kübelkopf"). Der selbsternannte intergalaktische Lord bestreitet seit den 80er Jahren Wahlkämpfe in Großbritannien.

Intergalaktische Lords, Ritter und politische Häftlinge

Er ist nicht der einzige, der sich martialisch verkleidet. Der polnische Kandidat Karol Karski von der konservativen Regierungspartei PiS posiert in Rüstung und mit Schwert und prügelt sich im Wahlspot mit anderen Rittern.

Zwar inhaltlich weniger spektakulär, aber mit kurioser Umgebung wartet auch der Wahlkampf des katalanisch-spanischen Politikers Oriol Junqueras auf. Er gibt seine Interviews nämlich aus der Zelle. Wegen des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums im Jahr 2017 sitzt der Politiker wegen "Rebellion" in spanischer Untersuchungshaft.

Seine Partei machte ihn zum Spitzenkandidaten – sowohl bei den Parlamentswahlen am 28. April als auch bei der Europawahl. Sein politischer Leidensgenosse Carles Puigdemont kandidiert ebenfalls – allerdings im Brüsseler Exil.

Zwei Brexit-Parteien und zwei Diktator-Nachfahren

Eine wahre Flut an Kuriositäten steuert Großbritannien auch abseits von Lord Buckethead bei. Trotz geplantem Brexit nimmt der Inselstaat an der Europawahl teil. Dafür bietet das Königreich gleich zwei Brexit-Parteien auf – mit teils mehreren Youtubern als Kandidaten.

Italien bietet dafür neben dem unverwüstlichen "Cavaliere" Silvio Berlusconi gleich zwei Nachfahren des faschistischen Diktators Benito Mussolini auf. Sowohl dessen Enkelin Alessandra Mussolini als auch dessen Urenkel Caio Giulio Cesare Mussolini gehen für unterschiedliche rechte Parteien ins Rennen.

Weitere kuriose Kandidaten in der Bilderstrecke.



