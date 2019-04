Demo gegen neue Mindestsicherung in Wien

Der Direktor der Volkshilfe Österreich, Erich Fenninger, übernachtet aus Protest gegen die geplante Kürzung der Mindestsicherung auf der Straße. Alle Landeshauptstädte hat er schon besucht. Heute folgt als Abschluss eine Übernachtung in Wien.

Umfrage Wie stehen Sie zur Mindestsicherung? Die Mindestsicherung ist eine wichtige Maßnahme zur finanziellen Unterstützung von Personen, die Hilfe brauchen.

Ich beziehe (bezog) die Mindestsicherung und/oder kenne Betroffene. Daher weiß ich: das ist eine gute Sache. Neid sollte es hier keinen geben.

Die Mindestsicherung ist wichtig. Die Anspruchsvoraussetzungen und die Höhe sollten aber anders geregelt werden.

Die Mindestsicherung hilft den falschen Menschen.

Ich kenne mich hier zu wenig aus.

"Heute.at" hat die Bilder der Kundgebung.



Dass er am Ende sogar eine kleine Zeltstadt bei Deserteursdenkmal vor dem Bundeskanzleramt aufschlagen wird, kam eher zufällig zustande. Beim Stopp in Linz gesellte sich erstmals ein Pensionistenpaar hinzu, in St. Pölten waren es drei junge Erwachsene, die sich dem nächtlichen Protest anschlossen. In Wien ruft Fenninger nun aktiv dazu auf: #aufdiestraße und Zelt mitbringen heißt das Motto.

Was soll das? Fenningers Nächte auf der Straße sind Teil der bundesweiten Aktion der Volkshilfe gegen die neue Mindestsicherung. In allen Bundeshauptstädten wurde protestiert, in allen Bundeshauptstädten schlug der Volkshilfe-Direktor sein Zelt auf. Letzter Stopp ist Wien.

Zahlreiche Prominente unterstützten die Volkshilfe bei den Protestaktionen. So gab beispielsweise Rainhard Fendrich ein spontanes Straßen-Konzert in Eisenstadt. In Wien werden unter anderem Willi Resetaris, Ernst Molden und Russkaja auftreten.

Fenninger hat viel Unterstützung erfahren

In den vergangenen Tagen habe er "nur positive Rückmeldungen" erfahren, sagte Fenninger im Gesrpäch mit "Heute.at". Obwohl eine Beschlussfassung der neuen Mindestsicherung als wahrscheinlich gilt, appelliert Fenninger an jeden einzelnen Mandatar den Klubzwang zu überwinden.

(csc/ mr)