Der Familienbonus kann ab sofort beantragt werden

Ab Jänner 2019 tritt der Familienbonus Plus, eine Steuererleichterung für steuerpflichtige Eltern mit Kindern, in Kraft. Es gibt – gestaffelt nach Einkommen – bis zu 1.500 Euro pro Kind.

Wer bereits ab Jänner von einer monatlichen Steuerentlastung profitieren möchte, kann das ab sofort beantragen: Dazu muss auf bmf.gv.at das E30-Formular ausgefüllt und beim Arbeitgeber abgegeben werden. So verringert sich schon während des Jahres monatlich die Lohnsteuer.

Wer das Formular nicht ausfüllt, macht den Familienbonus in der Steuererklärung bzw. Arbeitnehmerveranlagung 2019 geltend. Damit profitiert man im Nachhinein, ab 2020 von der neuen Steuerentlastung.

"Ab 1. Jänner 2019 tritt die größte familienpolitische Entlastung in Kraft. Eltern bestimmen dabei selbst, ob Sie den Familienbonus Plus monatlich oder am Jahresende in Anspruch nehmen. Egal wie, das Finanzamt stellt sicher, dass die Entscheidung schnell und unbürokratisch umgesetzt wird", sagt Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP).

