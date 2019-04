Doskozil: Fernbeziehung bald Geschichte

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ, 48) genoss das vergangene Wochenende bei seiner Freundin Julia (35) in Köln. In deren Heimatstadt hatten sich die beiden vor zwei Jahren kennengelernt. Angesprochen hat damals übrigens sie ihn.

Die Beziehung lief aber nicht immer einfach, verriet Doskozil nun der "Krone". Hauptproblem: die große örtliche Distanz. Sie lebt in Köln, er in Oberwart. In diesem Punkt ist jetzt aber Besserung in Sicht: Julia hat ihren Job als Eventmanagerin gekündigt, zieht nach Österreich: "Das ist alles sehr aufregend für mich, aber ich fühle mich gut an seiner Seite", so die neue First Lady des Burgenlands.

(red)