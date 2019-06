Bierlein in Brüssel, Juncker mit Flirt-Attacke

Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein möchte beim EU-Gipfel in Brüssel Österreichs bisherigen Europakurs weiterführen. Vor dem Gipfel legte sie daher ein klares Bekenntnis für Europa ab.

Umfrage Sind Sie zufrieden, dass Brigitte Bierlein Kanzlerin ist? Sehr zufrieden.

Eher zufrieden.

Eher unzufrieden.

Sehr unzufrieden.

Das kann ich nicht beurteilen.

"Ich bin eine leidenschaftliche Europäerin", sagte Bierlein am Donnerstag vor den Beamten der österreichischen Vertretung in Brüssel.

Zudem stellte die Bundeskanzlerin unmissverständlich klar, dass Österreich weiter ein "verlässlicher Partner in Europa und in der Welt" bleiben werde.

Handshake mit Juncker

Bierlein bedankte sich auch bei den österreichischen Diplomaten für ihre Expertise und ihr Fingerspitzengefühl. Diese seien wichtig "für Österreich und für unser Standing in der Welt" und eine wichtige Stütze.

Brigitte Bierlein reiste erstmals als Kanzlerin nach Brüssel und traf vor dem EU-Gipfel bereits EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker zum Handshake.

Und dass sich Bierlein und Juncker offenbar gut miteinander verstehen, lässt sich unschwer an den Fotos (Diashow oben) erkennen. Beim Gipfel selbst wird es dann auch unter anderem um die Nachfolge von Juncker gehen.

Was die Neubesetzung des EU-Kommissionspräsidenten anbelangt, will die Kanzlerin "ergebnisoffen" in den Gipfel gehen. Gerade in dieser Frage sei Dialog- und Kompromissbereitschaft unter allen Mitgliedsstaaten gefragt.

(wil)