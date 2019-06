Strache trifft Hofer wegen EU-Mandat

Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache will sich dem Vernehmen nach am Donnerstag mit seinem Nachfolger Norbert Hofer treffen. Es geht natürlich um's EU-Mandat, das Strache durch seine vielen Vorzugsstimmen errungen hat.

Umfrage Soll Heinz-Christian Strache das EU-Mandat annehmen? Ja, das würde ich sehr begrüßen.

Nein, das wäre der absolut falsche Schritt.

Das ist seine Sache und mir egal.

Strache hat sich entschieden

Wird er es annehmen? Darüber rätselt Österreich seit fast zwei Wochen - Strache hat dem "Kurier" zufolge schon eine Entscheidung getroffen.

Diese will er seinem Parteichef Hofer am Donnerstag Nachmittag in einem persönlichen Gespräch mitteilen, bevor er es öffentlich verraten wird. So der angebliche Plan.

Strache hat letztendlich bis 2. Juli Zeit, seine Entscheidung zu treffen. Da konstituiert sich das neue EU-Parlament. Verzichtet er bis dahin nicht, zieht er automatisch als Abgeordneter ein.

EU oder Wien?

Wie sich Strache entscheiden wird, ist weiterhin offen. Anfangs wollte er es annehmen, wie ein - schnell gelöschtes - Facebook-Posting von ihm bewiesen hat.

Am Mittwoch brachte eine Interviewfrage an FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker aber auch einen zweiten zukünftigen Karrierepfad für den zurückgetretenen Vizekanzler ins Spiel.

Ein Journalist der Regionalmedien Austria fragte Hafenecker, ob Strache als freiheitlicher Spitzenkandidat für die Wien-Wahl in Frage käme - also, ob er ins Rennen um den Wiener Bürgermeister gehen könnte. Hafenecker kann sich das in der Theorie durchaus vorstellen: "Das schließe ich nicht aus, wenn bis dahin die Ibiza-Hintergründe restlos aufgeklärt sind."



(csc)