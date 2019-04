Das sind Österreichs EU-Wahl-Kandidaten

Am 26. Mai 2019 wählen die Europäer ein neues EU-Parlament. In Österreichs Delegationen wird sich personell viel verändern. Einige Kandidaten, die jetzt entsandt sind, kommen heim – neue wollen die Herausforderung annehmen.

Umfrage Wem geben Sie bei der EU-Wahl 2019 Ihre Stimme? ÖVP

Ich gehe nicht zur Wahl/ bin nicht wahlberechtigt

SPÖ

FPÖ

NEOS

Grüne

JETZT

KPÖ Plus

Sehen wir uns genauer an, wen die einzelnen Parteien ins Rennen schicken:

ÖVP mit Othmar Karas

Die ÖVP setzt an der Spitze ihrer Liste auf einen erfahrenen EU-Politiker.ist Listenerster. Der 61-Jährige ist seit 1999 im EU-Parlament und leitet dort die ÖVP-Delegation. Karas hat an der Uni Wien Politikwissenschaft studiert und schon seine Doktorarbeit zum Thema "Europäische Demokratie" verfasst. Er ist zudem langjähriger Präsident des Hilfswerks Österreich. Privat ist Karas seit 1987 mit Christa Karas-Waldheim, der Tochter des verstorbenen Altbundespräsidenten Kurt Waldheim, verheiratet und hat einen Sohn.

Auf Platz Zwei findet sich die Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler. Die 38-Jährige war bis zu ihrem Engagement als Staatssekretärin im Innenministerium Richterin. Sie lebt in Salzburg und hat einen Sohn.

Sollte die Wahl so ausgehen, wie es derzeit prognostiziert wird, kommen auch noch Angelika Winzig, Simone Schmidtbauer, Lukas Mandl und Ex-ORF-Star Wolfram Pirchner zum Zug.

EU-Erfahrung hat außer Othmar Karas nur Lukas Mandl, er saß auch bisher schon im EU-Parlament.

SPÖ mit Andreas Schieder

Der Spitzenkandidat der SPÖ ist freilich auch kein Unbekannter. Im EU-Parlament saß er aber bisher nicht. Ex-Klubobmann Andreas Schieder stellt sich der Herausforderung.

Der 50-jährige Wiener hat langjährige Erfahrung in der Politik. Bei der Nachfolge von Bürgermeister Michael Häupl zog er parteiintern den Kürzeren gegenüber Michael Ludwig. Privat engagiert er sich als Funktionär bei SK Rapid Wien. Mit der ehemaligen SPÖ-Politikerin Sonja Wehsely hat Schieder einen Sohn.

Neben Schieder kandidieren Evelyn Regner, Günther Sidl, Bettina Vollath, Hannes Heide und SJ-Chefin Julia Herr für die SPÖ.

In Sachen EU-Erfahrung kann von dieser Liste nur Evelyn Regner punkten - dafür aber ordentlich. Sie sitzt seit 2009 im EU-Parlament und wurde zuletzt zur Delegationsleiterin gewählt.

FPÖ mit Harald Vilimsky

Bei der FPÖ führt ebenfalls ein EU-Veteran die Liste an:. Er ist 52 Jahre alt und wuchs in Wien-Favoriten auf. Sein Wirtschaftsstudium hat er abgebrochen, dafür besuchte er einen Hochschullehrgang für Öffentlichkeitsarbeit an der Uni Wien. Vilimsky ist verheiratet und hat eine Tochter.

Mit Vilimsky wollen Georg Mayer, Petra Steger, Roman Haider und Vesna Schuster ins EU-Parlament einziehen.

Europa-Erfahrung haben zwei FPÖler: Harald Vilimsky und auch Georg Mayer. Beide sitzen seit 2014 im EU-Parlament.

NEOS mit Claudia Gamon

Die NEOS werden den Prognosen zufolge einen einzigen Platz im EU-Parlament ergattern. Der würde an Spitzenkandidatingehen.

Gamon (30) stammt aus Vorarlberg und hat einen Master-Abschluss von der Wirtschaftsuni Wien. Seit 2013 ist sie bei den NEOS.

Auf den weiteren Listenplätzen finden sich Karin Feldinger, Stefan Windberger, Stefan Zotti, Nini Tsiklauri, Johannes Margreiter, Teresa Reiter, Isak Schneider, Peter Berry und Julia Reichenhauser.

Sie alle haben keine Europa-Erfahrung. Bisher saß Angelika Mlinar für die NEOS im EU-Parlament.

Grüne mit Werner Kogler

Parteichefwird die Grünen höchstpersönlich in die EU-Wahl führen. Er kandidiert auf Listenplatz Eins.

Der 57-Jährige ist studierter Volkswirt und kommt aus der Steiermark. Seit 1981 engagiert er sich bei den Grünen, er hält den Redezeitrekord (Filibuster) im Parlament seit er am 16. Dezember 2010 für 12 Stunden und 42 Minuten durchgehend sprach.

Hinter Kogler sind die Köchin Sarah Wiener, sowie Monika Vana, Thomas Waitz, Olga Voglauer und Thomas Schobesberger gereiht.

Europaerfahrung bei den Grünen können zwei Abgeordnete vorweisen: Monika Vana und Thomas Waitz.

Jetzt mit Johannes Voggenhuber

Die Liste Jetzt startet unter dem Banner der "Initiative 1 Europa" in die EU-Wahl. Der routinierte, ehemalige Grünetritt an. Mit seinen 68 Jahren ist er der älteste österreichische Spitzenkandidat dieser Europawahl. Er ist seit 1977 in der Politik und Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich.

Er hat reichlich Europa-Erfahrung. Von 1995 bis 2009 saß er für die Grünen im EU-Parlament.

KPÖ Plus

Neben den Parlamentsparteien und den Grünen hat es auch die KPÖ Plus auf den Stimmzettel geschafft.

Der Rest der interessierten Parteien hat es nicht geschafft, genügend - 2.600 bundesweit - Unterstützungserklärungen zu sammeln.

Die Christliche Partei Österreichs (CPÖ) ist darunter, genauso wie die KPÖ PLUS und die Liste Öxit. Die EU-Austrittspartei von Robert Marschall hat ohnehin bereits bekanntgegeben, diesmal nicht an der EU-Wahl teilzunehmen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)