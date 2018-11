EU fragt jetzt: Was macht Europa für Dich?

Die neue Website „Was tut die EU für mich?"enthält 1.800 Kurzdarstellungen mit Beispielen von Initiativen, die aus Sicht der EU für das Leben der Menschen einen Unterschied machen. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani hat die Seite am Dienstag präsentiert.

Umfrage Finden Sie dass die EU zu wenig bürgernah ist? Ja, die Politiker in Brüssel sind komplett abgehoben.

Nein, ich finde dass die Politik der EU sehr bürgernah ist.

Keine Ahnung

Bildstrecken Lustige Fakten über Österreich Die Seite wurde vom wissenschaftlichen Dienst des Europäischen Parlaments in Zusammenarbeit mit den Kommunikations- und Übersetzungsdiensten des EU-Parlaments zusammengestellt.

In dem Kapitel "In meiner Region" werden EU-Projekte in allen EU-Ländern vorgestellt.

In der Rubrik „In meinem Leben“ werden Beispiele aus verschiedenen Politikbereichen, wie etwa Verbraucherschutz, Gesundheitsvorsorge, Reisen oder Freizeit präsentiert.

In dem Kapitel „Im Fokus“ werden kurze Erklärungen über die wichtigsten politischen Errungenschaften der aktuellen Wahlperiode präsentiert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)