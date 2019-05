Erhitzte Diskussion vor EU-Wahl

Am Wochenende stieg VP-Chef Kurz voll in den EU-Wahlkampf ein. Die Union solle Antworten auf große Fragen wie Sicherheit oder Klimawandel geben, hatte er via "Krone" gefordert. "Aber kein Mensch braucht EU-Vorgaben für die Zubereitung von Schnitzel und Pommes."

Umfrage Wem geben Sie bei der EU-Wahl 2019 Ihre Stimme? ÖVP

SPÖ

FPÖ

NEOS

Grüne

JETZT

KPÖ Plus

Ich gehe nicht zur Wahl/ bin nicht wahlberechtigt

Eine taktisch schlaue Wortmeldung: Er nahm damit der FP das Monopol EU-Kritik weg. Allerdings muss VP-Spitzenkandidat Karas seither bei jeder Diskussion erklären, wieso er eine völlig andere Position als "sein" Kanzler vertritt – zuletzt bei der Elefantenrunde auf Puls 4.

Als alles begann

Aber warum gerade Schnitzel und Pommes als Symbole für die Brüsseler "Bevormundung"? Begonnen hat alles 2015 mit einem Aprilscherz in der "Presse". Sie hatte berichtet, die EU wolle Schnitzelpanier verbieten, da diese Allergien auslöse. Eine Zeitungsente, die bis heute munter quakt.

Was stimmt: 2017 beschloss der EU-Ministerrat tatsächlich die Acrylamid-Verordnung. Diese "Pommes-Verordnung" definiert Grenzwerte für das als krebserregende Acrylamid, das bei übermäßigem Frittieren entsteht.

"vollkommener Topfen"

Ex-VP-Agrarminister Rupprechter stimmte als einziger Vertreter

der 28 EU-Länder (erfolglos) dagegen. Argument: "Überregulierungswut". Das trug ihm Kritik aus dem Gesundheitsressort ein. Ministerin dort: die jetzige SP-Chefin Rendi.

Die Frontlinien sind unverändert: SP-Spitzenkandidat Schieder bezeichnete Kurz’ Kritik am Montag als "vollkommenen Topfen".

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren: