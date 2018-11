Ermittlungen gegen BVT-Chef Gridling eingestellt

"Der zuletzt vom Oberlandesgericht Wien bestätigte Anfangsverdacht gegen Gridling hat sich in dem umfassenden Ermittlungsverfahren nicht erhärtet", so begründet der Sprecher der Oberstaatsanwaltschaft Michael Klackl gegenüber der APA die Einstellung des Verfahrens gegen BVT-Direktor Peter Gridling.

Gridling war zuvor verdächtigt worden, sensible Daten nicht rechtzeitig gelöscht zu haben. Dieser Verdacht habe sich aber im Zuge der Ermittlungen zerschlagen, so die Oberstaatsanwaltschaft. "Aus Anlass eines Einstellungsantrages von Peter Gridling wurden sämtliche vorliegenden Ermittlungsergebnisse zusammenfassend und gründlich evaluiert. Am Ende des Tages hat sich der Anfangsverdacht nicht bestätigt", erklärt Klackl.

Gegen weitere BVT-Beamte wird noch ermittelt

Gridling selbst war nur einer von mehreren BVT-Beamten gewesen, gegen die im Zuge des Aufkommens eines anonymen Anzeigenkonvoluts Ermittlungen angestrebt worden waren. Im Gegensatz zu Gridling stehen die anderen BVT-Mitarbeiter, gegen die noch immer ermittelt wird, allerdings auch weiterhin noch unter Tatverdacht. "Diese Verfahren sind weiterhin im Gang", so Klackl, der auch darauf verwies, dass es in diesen Verfahren noch umfangreiches Datenmaterial auszuwerten geben würde.

