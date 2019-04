Österreich ist so EU-müde wie kaum ein anderes Land

Jeder Fünfte hat die Nase voll: 21 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen würden einen Austritt aus der Europäischen Union befürworten. Das zeigt die Eurobarometer-Umfrage im Auftrag des Europaparlaments.

Umfrage Fühlen Sie sich als EuropäerIn? Ja

eher Ja

eher Nein

Nein

Damit hat Österreich in der ganzen Union den drittgrößten Anteil an Austrittsbefürwortern – nach Großbritannien und Tschechien.

Interessant: In Großbritannien, wo der Austritt bereits beschlossene Sache ist, sprechen sich laut der Umfrage "nur" noch 37 Prozent entschieden für einen Austritt aus der EU aus. In Tschechien will knapp jeder Vierte (24%) die EU verlassen.

25- bis 39-Jährige größte Öxit-Fans

57 Prozent der Österreicher wollen in der EU bleiben, 22 Prozent sind unentschlossen – auch dieser Wert ist im Vergleich zur restlichen EU-Bevölkerung überdurchschnittlich hoch.

Am EU-kritischsten zeigen sich in Österreich Personen zwischen 25 und 39 Jahren – in dieser Altersgruppe sind nur 53 Prozent für einen Verbleib in der EU. Die Jüngeren (15 bis 24 Jahre) sind dafür umso EU-treuer – zwei Drittel von ihnen wollen nichts von einem Öxit wissen.

Im Schnitt hohe Zufriedenheit



Über alle EU-Länder gesehen, haben die Austrittsbefürworter eine Stärke von 14 Prozent, weitere 18 Prozent können sich nicht auf eine Position festlegen. 68 Prozent der Menschen halten der EU die Treue.

Ebenso viele gaben in der Umfrage an, dass sie der Meinung sind, dass ihr Land von der EU-Mitgliedschaft profitiert habe. Aus Sicht des Europäischen Parlaments ist das ein exzellenter Wert: Die Zufriedenheit sei so hoch wie noch nie seit 1983, heißt es in einer Aussendung. "Im Kontext der allgemeinen Verunsicherung zu den andauernden Brexit-Verhandlungen und deren unsicheren Ausgang, schätzen die EU-BürgerInnen wieder deutlich klarer die Sicherheit, die ihnen die EU bietet", so das Fazit.

Wählen für die Zukunft der Kinder



Das Büro des Europäischen Parlaments nutzt die Gelegenheit gleichzeitig auch, um mit einem Kampagnenfilm zur Teilnahme an den Europawahlen aufzurufen. "Heute komme ich auf die Welt, wie tausende Kinder in ganz Europa", hört man darin die Stimme eines Kindes. Wie die Welt, in der es aufwachsen wird, wohl aussehen wird?, fragt es sich.

Die Message: Jedes Kind, das geboren wird, sei ein weiterer Grund, die Welt – und Europa – mitzugestalten.

"Wir können die globalen Herausforderungen von heute weder einzeln, noch auf nationaler Ebene lösen, aber dafür können wir in Europa gemeinsam den Weg weisen. Dies macht die Europawahlen umso wichtiger", schreibt die Pressestelle.

Als wichtigste Themen im EU-Wahlkampf sehen die Österreicher und Österreicherinnen laut der Befragung den sozialen Schutz der EU-Bürger, den Kampf gegen den Klimawandel sowie die Einwanderungsthematik.

Für die Umfrage wurden europaweit 26.966 persönliche Interviews durchgeführt. In Österreich wurden 1.024 Personen befragt. Hier geht es zu den detaillierten Resultaten für Österreich >>>



Das sind die österreichischen Spitzenkandidaten für die EU-Wahl:



Spitzenkandidaten der EU-Wahl 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(jbu)