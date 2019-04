Wahlkampfauftakt 26. April 2019 20:00; Akt: 26.04.2019 20:15 Print

FPÖ warnte in der Lugner City vor "kleinen Junckers"

Einen Monat vor der EU-Wahl hat die FPÖ am Freitag ihren Wahlkampfauftakt in der Wiener Lugner City gestartet. Mit Musik und Kritik an den Konkurrenten.