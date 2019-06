"Dummes Hurenkind" - Baumgartner teilt aus

Felix Baumgartner knöpft sich Jan Böhmermann vor. Der österreichische Extremsportler beschimpft in seiner Kolumne für "allesroger.at" den deutschen Satiriker aufs Derbste.

Unter dem Titel "Jan Böhmermann, dummes Hurenkind oder genialer Satiriker?" schreibt er einleitend, dass er die Aufregung um den TV-Mann nicht verstehe. "Er ist Satiriker von Beruf, und Satire darf bekanntlich alles." Sie sei ein wunderbares Mittel, einmal alles rauszulassen und gebe einem die uneingeschränkte Möglichkeit, jeden aufs Tiefste zu beleidigen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen werden zu können.

"Böhmermann wusste über Strache-Video Bescheid"



So tut es auch Baumgartner in der Kolumne: "(...) Jan Böhmermann ist also ein One-Night-Stand und Vater Böhmermann ein Pädophiler. Warum er dafür nicht in den Knast gewandert ist? Na weil Satire und die Polizei eben alles dürfen", schreibt er. Als Beispiel für gute Satire bringt er den Scherz: "Was haben die deutschen Fans von Jan Böhmermann und seine Haare gemeinsam? Richtig, sie werden weniger."

Weiters sei Böhmermann, so Baumgartner, nur durch das Schmähgedicht gegen Erdogan bekannt geworden. Nun sei er dank dem Ibiza-Video wieder im Gespräch. "So gesehen hat er alles richtig gemacht. Doch es kommt noch besser. Wer in den letzten Wochen die Medien aufmerksam verfolgt hat, weiß, dass Böhmermann über das Strache-Ibiza-Video Bescheid wusste", schreibt Baumgartner. "Wenn das stimmt, dann zeigt das Beispiel Böhmermann einmal mehr: Man kann auch als Studienabbrecher erfolgreich in der Politik etwas bewegen."

