Hier spielen auch Sie das "freie Spiel der Kräfte"

In der Nationalratssitzung im Juli wird's heiß hergehen, soviel ist sicher. Unzählige Gesetzesinitiativen werden behandelt und wohl auch endgültig beschlossen.

Möglich macht das in den letzten Wochen vielzitierte "freie Spiel der Kräfte". Bedeutet: Keine Partei ist an ein Koalitionsabkommen gebunden, so können sich je nach Thema unterschiedliche Mehrheiten finden.

In der folgenden Aufstellung finden Sie einen Aufzug der Gesetzesinitiativen, die in der Nationalratssitzung im Juli zur Abstimmung gelangen.

Was wird alles beschlossen? Welche Partei setzt sich wofür ein? Wer ist wo dagegen? Wie würde das ausgehen, wenn's nach Ihnen geht?

Eine Übersicht zum Mitklicken



Stand der Infos: 22. Juni 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)