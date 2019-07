Glattauer: "Es ist fünf vor zwölf"

Fünf vor zwölf, 1: die Geldfrage

Die Fortsetzung der Schulsozialarbeit ist gesichert, zumindest in Wien! Ministerin Rauskala und Bildungsstadtrat Czernohorszky haben sich 5 vor 12 auf eine gemeinsame Finanzierung geeinigt, nachdem die alte Regierung bereits mit dem Zerschlagen des Integrationstopfs begonnen hatte. Iris Rauskala: „Die positiven Erfahrungen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass professionelle Unterstützung der Schulen im Bereich der Sozialarbeit und Sozialpädagogik kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit ist.“ Jawohl!

"Note: Sehr gut"

Fünf vor zwölf, 2: die Gretchenfrage

„Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?“ Die „Gretchen-Frage“ stellte man sich in Hunderten Schulen beim Schreiben der Zeugnisse. Bis zuletzt war unklar, wie bei Muslimen das Feld „Religionsbekenntnis“ richtig ausgefüllt werden muss. So wie früher „Islam“? Falsch! Wie in der Semesternachricht „IGGÖ“ (= Islamische Glaubensgemeinschaft)? Falsch!

5 vor 12 dann die Direktive von oben: Bei den Sunniten ist „islam. (IGGÖ)“ zu schreiben, bei den Schiiten „islam. (SCHIA)“, bei den Aleviten „ALEVI“. Welches Kind wohin gehört? Schmecks! („Und was bist du, Ali?“ – „Keine Ahnung! Schreiben Sie Allah!“) Tausende bereits ausgedruckte Zeugnisse mussten vernichtet, in diversen Verwaltungsprogrammen digital neu geschrieben und wieder ausgedruckt werden. Wiens Bildungsdirektor Himmer sprach den Lehrerinnen am letzten Schultag einen Tag Sonderurlaub für die Mehrarbeit zu. Die IGGÖ hingegen wird beim Verfassungsgerichtshof klagen – für die einheitliche Bezeichnung „Islam“. Mitohne alles.

"Note: Nachprüfung"

Wir schreiben Österreichisch!

Danijel, 14, schrieb in seiner letzten HÜ: „(...) also fragte ich Milo: „Was geht ab?“ Der Lehrer strich die direkte Rede doppelt durch und vermerkte: In Österreich bitte immer noch: „Was ist los?“

"Note: Sehr gut"

