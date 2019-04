Hartinger will Jobs für 30.000 Asylberechtigte

Mehr als 30.000 Personen, die in Österreich Asyl erhalten haben, sind derzeit arbeitslos gemeldet. Hartinger will dieses Problem jetzt angehen, kündigte sie gestern vor dem Ministerrat an: "Wir versuchen gerade in dieser Phase der Hochkonjunktur, alle Maßnahmen zu setzen, um Arbeitslose in den Arbeitsprozess zu bekommen."

Umfrage Wird in Österreich genügend gegen die Arbeitslosigkeit unternommen? Ja. Wer wirklich will, findet immer einen Job.

Ältere Arbeitslose gehören stärker unterstützt.

Nein, Wer sich auf Hilfe von Regierung oder AMS verlässt, ist schon verlassen.

Vorbereitung auf die Arbeitswelt

Bei arbeitslosen Asylberechtigten sollen das folgende Maßnahmen sein: In Deutschkursen, die auf bestimmte Berufe zugeschnitten sind – etwa in der Land- und Forstwirtschaft – soll eine optimale Vorbereitung auf die Arbeitswelt erfolgen.

Pflichtschulabschluss

Außerdem will sie "alles dafür tun", dass mehr Asylberechtigte einen Pflichtschulabschluss schaffen. Dazu beitragen soll eine Zusammenarbeit mit Bildungsministerium und AMS.

Weiterer Punkt: die "überregionale Jobvermittlung": So sollen etwa Asylberechtigte in Wien auch in Jobs im benachbarten Niederösterreich vermittelt werden können.



(red)