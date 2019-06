Hebein wird Vassilakou als "Vize" nachfolgen

438 Delegierte der Wiener Grünen haben entschieden, was schon seit Wochen de facto feststand. Birgit Hebein wird Maria Vassilakou als Vizebürgermeisterin nachfolgen. 94,19 Prozent stimmten für Hebein. Offiziell wird die Kür zur neuen Verkehrs- und Planungsstadträtin in einigen Tagen im Gemeinderat.

Umfrage Was halten Sie von Birgit Hebein als Grünen-Chefin? Ich finde sie super!

Warten wir einmal ab, was sie macht.

Ich hätte mir einen anderen Kandidaten gewünscht.

Ganz furchtbar.

Ist mir egal.

Damit geht die Ära von Maria Vassilakou, die seit vielen Jahren in der Wiener Kommunalpolitik tätig gewesen ist, zu Ende. Die Delegierten würdigten ihr politisches Schaffen mit minutenlangen Standing Ovations.

Vassilakou selbst bedankte sich bei Wegbegleitern und appellierte an die Anwesenden auch in Zukunft voller Ideen zu bleiben. "Es waren großartige lange, lange Jahre", sprach sie über ihre Zeit in der Wiener Kommunalpolitik.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(mr)