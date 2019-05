Setzt Strache hier Hofer unter Druck?

Das Foto, das Strache am Montag um 12.15 Uhr auf Facebook postete, stammt wohl von der Tagung des FPÖ-Präsidiums in einem Lokal am Sonntagabend. Das zeigt sich mit einem Abgleich der Fotos auf der Website der Gaststätte. Und auch Norbert Hofers Anzug entspricht jenem, der auf Fotos des Abend dokumentiert ist.

Kurz vor dem Posting hatten der neue Parteichef Hofer und Innenminister Kickl noch in einer Pressekonferenz davon gesprochen, dass der Inhalt des Ibiza-Videos "unentschuldbar" sei.

Strache soll laut Gerüchten noch damit liebäugeln, Chef der Wiener FPÖ zu bleiben. Bestätigt ist das bislang nicht.

(red)