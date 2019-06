Pressekonferenz 14. Juni 2019 10:09; Akt: 14.06.2019 10:36 Print

Kickl attackiert "ÖVP-Netzwerke" in Ministerien

Ex-Innenminister Kickl geht am Freitag in die Offensive: Er will neue Enthüllungen über ÖVP-Netzwerke in der Justiz und im Innenministerium präsentieren.