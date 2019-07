Historikerbericht kommt im August – teilweise

Nach der Landbauer-Affäre angekündigt, lässt der Bericht, der die rechtsextreme und nationalsozialistische Geschichte der FPÖ aufarbeiten soll weiter auf sich warten. Zuletzt wurde die Veröffentlichung des Berichts mehrmals verschoben.

Umfrage Sind Sie schon auf den FPÖ-Historikerbericht gespannt? Ja, ich bin neugierig, was der Bericht ans Tageslicht bringt.

Ja, eine historische Aufarbeitung der FPÖ-Geschichte ist längst überfällig.

Eher nicht, denn ich zweifle daran, dass der Bericht objektiv sein wird.

Nein, die FPÖ interessiert mich nicht.

FPÖ-Chef Norbert Hofer versprach am Montagabend bei Armin Wolf in der "ZIB 2" einen neuen Termin. Am 5. August soll der Bericht - zumindest teilweise - veröffentlicht werden.

Gesamter Bericht vor der Wahl

Journalisten würden da eingeladen um das, "was da ist", präsentiert zu bekommen. Den gesamten Bericht will man jedenfalls noch vor der Wahl veröffentlichen: "Ich hoffe, das geht sich aus", sagt Hofer dazu.

Was stünde dem im Wege? Israel. Denn die FPÖ lasse, das verriet Hofer auch, den Bericht in "Israel bewerten". Aus Parteikreisen hieß es dazu Mitte Juli, dass derartige Bemühungen bei israelischen Wissenschaftern bis dato erfolglos geblieben wären.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(csc)