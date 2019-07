IAEO-Chef Yukiya Amano überraschend gestorben

Es ist ein Tag der Trauer für die Mitglieder der Internationalen Atomenergie-Organisation: Ihr langjähriger Chef, der Japaner Yukiya Amano ist nun im Alter von 72 Jahren verstorben, wie die IAEO am Montag mitteilt.

Wie die Nachrichtenagentur APA vergangene Woche aus Diplomatenkreisen erfuhr, spielte Amano zuletzt mit dem Gedanken sein Amt zurücklegen zu wollen. Im März 2020 hätte es demnach soweit sein sollen.

Laut IAEO hätte er diese Entscheidung in seinem nächsten Brief an den Gouverneursrat offiziell machen wollen.

"Während des letzten Jahrzehnts hat es die IAEO geschafft, ihrem Ziel 'Atomkraft für Friede und Entwicklung' näher zu kommen. Vielen Dank für die Unterstützung der Mitgliedsstaaten und dem Einsatz unserer Mitarbeiter. Ich bin sehr dankbar und stolz auf unsere Erfolge", wird Amano zitiert, der seit 2009 im Amt war.

Die Flaggen am IAEO-Hauptsitz in der Wiener UNO-City werden am heutigen Montag als Zeichen der Trauer auf Halbmast wehen.

(re)