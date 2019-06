Irmgard Griss kanditiert nicht mehr für Nationalrat

Die älteste Abgeordnete verlässt den Nationalrat: Irmgard Griss (72) kandidiert nicht mehr. "Die Arbeit ist schon anstrengend. Die Tätigkeit lässt wenig Zeit für andere Dinge. Ich habe Familie, es gibt so viele Bücher, die ich noch gerne lesen würde. Ich weiß nicht, wie viel Zeit mir noch geschenkt wird", sagte sie in der "Kleinen Zeitung".



"Außerdem ist es gut, wenn man rechtzeitig aufhört und die Leute dann sagen: Schade, dass sie nicht mehr im Parlament ist." Sie werde aber nicht aufhören, sich politisch zu engagieren, will sich noch "voll in den Wahlkampf einbringen". Stünde sie als Ministerin zur Verfügung, wenn die Neos Teil der nächsten Regierung sind? "Das kann ich nicht sagen, das müsste man sich dann ansehen", will sich Griss nicht festlegen.



(red)