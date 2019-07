Ja zur Steuerreform, unter einer Bedingung

"Wenn ÖVP und FPÖ zustimmen, dass die Entlastung für Geringverdiener ab 2020 gilt, sind wir bei diesem Teil dabei", sagte SP-Chefin Rendi-Wagner im "Standard". Schließlich hätten die Ex-Regierungsparteien das SP-Modell übernommen. Das sieht die Rückerstattung von Sozialversicherungsbeiträgen bis zu 300 Euro vor.

Türkis-Blau will diese Entlastung erst 2021 in Kraft treten lassen. Selbstständige und Bauern würden dagegen bereits ab kommendem Jänner profitieren, so Rendi-Wagner: "Das ist nicht gerecht und wieder einmal Klientelpolitik."

Aufrecht bleibt ihre Forderung nach einer Millionärssteuer: "Damit alle einen gerechten Beitrag leisten."

