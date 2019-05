Johann Gudenus tritt nach Ibiza-Videos zurück

Kurz nachdem Parteichef Heinz-Christian Strache vor versammelten Medien seinen Rückzug von sämtlichen politischen Ämtern angekündigt hatte, erklärte sich Weggefährte Johann Gudenus in einer Aussendung. Auch er zieht dieselben Konsequenzen aus den Ibiza-Videos:

"Hiermit gebe ich bekannt, dass ich meine Funktion als geschäftsführender Klubobmann sowie mein Nationalratsmandat zurücklegen werde. Ebenso trete ich hiermit von sämtlichen Funktionen in der Freiheitlichen Partei Österreichs zurück", so Gudenus und weiter: "Ich möchte mein tiefstes Bedauern über die zwei Jahre zurückliegenden Vorkommnisse zum Ausdruck bringen. Zudem bedaure ich zutiefst, durch mein Verhalten das in mich gesetzte Vertrauen der Wähler, Funktionäre und Mitarbeiter enttäuscht zu haben."

(red)