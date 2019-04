Frist endet 04. April 2019 08:59; Akt: 04.04.2019 09:02 Print

Wer Karfreitag frei haben will, muss das jetzt melden

Wer heuer am Karfreitag frei haben will, muss das heute beim Arbeitgeber anmelden. Bisher hält sich das Interesse in Grenzen.